Seggi aperti in 152 Comuni piemontesi, si vota fino alle 15

Seggi aperti, dalle 7 alle 15, a Torino, Novara e altri 150 comuni del Piemonte per il secondo e ultimo giorno di elezioni. Oltre 1,1 milioni di piemontesi sono chiamati al voto per il rinnovo dei sindaci e delle amministrazioni comunali. Bassa l'affluenza ieri nel capoluogo: alle 23 è stata del 36,5%, quasi il 10% in meno rispetto al dato nazionale. Non sono previste nuove rilevazioni dell'affluenza sino alla chiusura dei seggi, quando verrà reso noto il dato definitivo. Concluse le votazioni, inizieranno le operazioni di scrutinio per l'elezione del sindaco e, a seguire, quelle del Consiglio comunale e delle circoscrizioni. L'eventuale turno di ballottaggio, previsto per i comuni sopra i 15 mila abitanti, è previsto nei giorni di domenica 17 e di lunedì 18 ottobre.