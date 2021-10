Vaccini: Cirio, anti-influenzale in Piemonte da metà ottobre

"Domani con l'assessore Luigi Icardi incontreremo tutti i rappresentanti dei medici di medicina generale. L'obiettivo è definire il piano anti-influenzale per la nuova stagione invernale, che presenteremo nella settimana. Saremo disponibili a partire tra il 10 e il 15 ottobre". Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della visita fatta oggi con l'assessore alla Sanità presso l'hub vaccinale per le terze dosi anti-Covid riaperto questa mattina al Castello di Moncalieri. "Ci stiamo organizzando - ha detto Icardi - per dare ai piemontesi risposte di protezione adeguate per trascorrere l'autunno e l'inverno in sicurezza, in modo da tornare alla normalità, non dover più chiudere né fare ricorso alla dad". "Lo scorso anno - ha ricordato l'assessore - abbiamo fatto circa 950 mila vaccinazioni anti-influenzali, quest'anno ne abbiamo comprate 1,2 milioni di dosi: ne abbiamo a sufficienza per tutti, e abbiamo anche differenziato le aziende produttrici, in modo da non dipendere da una sola". Per chi lo vorrà, hanno spiegato Cirio e Icardi, sarà possibile abbinare la terza dose di vaccino contro il Covid con la vaccinazione contro l'influenza. Le modalità per fare i due vaccini in contemporanea saranno messe a punto nei prossimi giorni.