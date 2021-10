Maltempo: Piemonte, allerta diventa rossa

L'allerta maltempo in Piemonte diventa rossa. Nell'ultimo aggiornamento di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) la criticità prevista per il maltempo diventa massima in un'area a sud est, nei bacini dei fiumi Belbo e Bormida, e, domani anche a nord, nell'Alto Novarese e nel Verbano-Cusio-Ossola. Allerta arancione anche in Valle Tanaro, tra Cuneo ed Alessandria, sulla pianura settentrionale, in valle Scrivia (Alessandria) e nelle vallate Sesia (Vercelli), Cervo (Biella) e Chiusella (Torino). I fenomeni più intensi sono previsti tra la serata di oggi e la mattinata di domani. Le precipitazioni più intense - si legge nel bollettino meteo di Arpa - sono attese dalla serata, in particolare sulla parte orientale del Piemonte dove sono possibili estese frane esondazioni di corsi d'acqua. Nelle prime ore del mattino di domani le piogge forti o molto forti sono previste in particolare al confine con la Liguria di centro-Levante e tra il Verbano e Biellese. Nella tarda mattinata di domani il maltempo dovrebbe spostarsi verso il nord-est italiano e mercoledì il tempo tornerà stabile ma soffierà il foehn.