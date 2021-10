Vaccini: Piemonte, via terza dose per over80, rsa e sanitari

In Piemonte è al via oggi la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid per il personale sanitario, gli over 80, gli ospiti e gli operatori delle Rsa. Hanno invece già ricevuto la dose aggiuntiva circa 15.000 immunodepressi, per i quali questa ulteriore fase della campagna vaccinale era partita il 20 settembre. Per l'inaugurazione della nuova fase il governatore Alberto Cirio ha visitato oggi il centro riaperto al Castello di Moncalieri, in uno spazio messo a disposizione dall'Arma dei Carabinieri. Con lui fra gli altri l'assessore alla Sanità Luigi Icardi e il direttore generale dell'Asl Città di Torino, Carlo Picco. Sono stati ricevuti dal generale Aldo Iacobelli, comandante della Regione Piemonte e Valle d'Aosta, e dal colonnello Andrea Intermite, comandante del Primo Reggimento Carabinieri Piemonte. "Il Piemonte - ha affermato Cirio - continua a lavorare rapidamente per tenere al sicuro le fasce più fragili della popolazione, e ha un primato in Europa: insieme al nord della Spagna e a una parte di Austria e di Slovacchia, siamo le uniche regioni verdi sotto il profilo del Covid. Abbiamo infatti un tasso di diffusione del virus inferiore ai 35 casi ogni 100 mila abitanti. Questo non è casuale ma è il frutto di un lungo e impegnativo lavoro". "La struttura di Moncalieri - ha spiegato - farà da oggi 500 vaccini al giorno, ma è in grado di arrivare fino a 700-800, che è l'obiettivo che ci siamo posti. Qui si può arrivare in auto e anche in taxi, e ricordo che abbiamo messo in campo delle agevolazioni, perché vogliamo portare il vaccino alle persone e non viceversa. Questa è la parola d'ordine di una Regione che ha scelto la strada del convincere e non del costringere, e che nel convincere ce la sta mettendo tutta".