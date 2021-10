Maltempo: ancora allerta rossa su parte del Piemonte

E' ancora allerta rossa su gran parte del Piemonte a causa delle forti precipitazioni. I picchi più significativi si sono registrati a Graglia (98 mm in 6 ore), Varisella (89,6 mm) e Pian Audi (55,8 mm) nel torinese ed Oropa (49,1 mm) nel biellese. Per quanto riguarda la situazione dei fiumi, la piena della Bormida, riferisce Arpa Piemonte, è transitata all'idrometro di Alessandria, raggiungendo il colmo alle 2 della notte ed il livello è in diminuzione e attualmente al di sotto della soglia di pericolo. Anche il Tanaro a Montecastello, ancora con valori superiori alla soglia di guardia, è in calo. Il Po a Isola Sant'Antonio è in lieve crescita, ma con valori al di sotto del livello di guardia. Da metà mattinata le piogge sono previste in attenuazione anche se ancora persistenti sul settore settentrionale. Sul resto della regione piogge in esaurimento. Per seguire l'evolversi della situazione resta aperta la sala operativa della regione Piemonte.