Comunali: Cirio, con assenteismo è la democrazia che perde

"Se la gente non va a votare perde la democrazia. L'astensionismo è un problema in tutta Italia e se nelle politiche in qualche modo lo si scusava, nelle amministrative non può essere, perché nelle amministrative ci deve essere un rapporto intimo tra sindaco e cittadini". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sulla bassa affluenza al voto amministrativo. "Questa è una riflessione che devono fare tutti i partiti per invogliare la gente al voto. Perché se uno non va a votare non è per colpa sua ma perché la politica ha sbagliato", ha aggiunto a margine dell'incontro di oggi a Torino col presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.