Confindustria, in Piemonte non si trovano 233mila lavoratori

"In Piemonte mancano 233 mila posizioni lavorative: posti di lavoro cercati dalle aziende e che non si trovano. E' un dato incredibilmente grave in un momento di ripartenza, dove l'obiettivo primario resta la crescita, che adesso c'è in tutti i settori e in tutti i territori della regione". Così Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte, a Cuneo nella sede degli industriali per la presentazione dell'indagine congiunturale sull'ultimo trimestre dell'anno. Gay ha parlato anche della campagna vaccinale e dell'obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro, in vigore dal 15 ottobre. "Il Piemonte è stato secondo in Italia per disponibilità di siti vaccinali nelle aziende - osserva -. Il Green pass in azienda dal 15 ottobre? Serve a mettere ancora più in sicurezza i lavoratori. Una forma di responsabilità e rispetto".