Meteo: tempo soleggiato

A Torino oggi, mercoledì 6 ottobre, tempo soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2407m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: la perturbazione evolve verso levante favorendo un generale miglioramento sulle regioni di Nord Ovest nel corso della mattinata. Sul Levante ligure residua instabilità fino al pomeriggio. Ingresso di aria più fredda a tutte le quote con conseguente calo delle temperature, specie in montagna. Venti in rotazione da Nord, tramontata sostenuta in Liguria.