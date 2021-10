Regione Piemonte: riordino ordinamento, oggi previsto via libera

Dovrebbe arrivare oggi il via libera del Consiglio regionale del Piemonte alla legge di riordino dell'ordinamento regionale, la cui discussione è arrivata nell'ultima seduta fino all'approvazione di 72 articoli su 73. L'esame del provvedimento comincerà in ritardo, perché alle 10 in apertura di seduta in Aula mancava il numero legale. Il provvedimento è composto in buona parte di norme tecnico-giuridiche, ma ce ne sono anche di taglio più politico come la disciplina per i genitori separati e la caccia, temi per i quali le minoranze hanno protestato perché avrebbero ritenuto più opportuno procedere con disegni di legge specifici.