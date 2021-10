Piemonte: pulizia fiumi, via 1 mln metri cubi materiali

La prima stagione di manutenzione dei corsi d'acqua voluta dalla Regione Piemonte prevede l'asportazione di circa 1 milione di metri cubi di materiale lapideo, con un introito di oltre mezzo milione di euro per Regione e AIPo. In programma 59 interventi da parte di 26 aziende. Dopo la mappatura delle esigenze di pulizia di 125 tratti d'acqua realizzata dalla Regione e dall'AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po), le ditte specializzate che hanno manifestato il proprio interesse hanno avuto subito le concessioni necessarie per i lavori. Saranno asportati 530 mila metri cubi di materiale dai fiumi di pertinenza della Regione per un introito di 135 mila euro, e 450 mila metri cubi di pertinenza di AIPo, per 380 mila euro. "Questo sistema di accesso diretto alle operazioni di pulizia dei fiumi, realizzato per la prima volta - afferma l'assessore alla Difesa del Suolo, Marco Gabusi - crea un vantaggio per tutti i soggetti coinvolti: per le aziende, che possono ottenere le concessioni con una velocità mai vista prima, e per gli Enti gestori dei corsi d'acqua, Regione Piemonte e AIPo, che possono finalmente vedere risolte annose situazioni di rischio e contemporaneamente ottenere risorse fresche da reinvestire". Gli interventi interessano 44 Comuni: saranno 33 nell'Alessandrino, 16 nell'Astigiano, 31 nel Cuneese, 5 nel Novarese, 15 nel Torinese, 14 nel Vco e 12 nel Vercellese. Entro ottobre sarà realizzato un bando per includere anche le aree del Piemonte rimaste al momento escluse.