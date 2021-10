Sanità: Azienda Zero, ripresa discussione in Consiglio

E' ripresa in Consiglio regionale la discussione della proposta di legge per l'istituzione dell'Azienda Zero, iniziata ieri con l'illustrazione dei relatori. Oggi parte l'esame del testo dal primo articolo, che ha circa 70 emendamenti. La nuova azienda sanitaria piemontese, la cui proposta di istituzione parte dal capogruppo della Lega Alberto Preioni, avrebbe fra i propri compiti la gestione del 118, la centralizzazione degli acquisti, lo sviluppo e la gestione di un sistema informativo per la telemedicina. Fra le perplessità delle opposizioni, il modello organizzativo dell'Azienda, "che mette insieme funzioni sanitarie e amministrative, ed entra nel cuore della sanità, modificando completamente il modello sanitario piemontese, creando doppioni e disfunzioni". Ma anche "lo svuotamento del ruolo dell'assessorato alla sanità", "la delega in bianco alla Giunta regionale per aumentare in qualunque momento le funzioni dell'Azienda" e pure "la centralizzazione degli acquisti, modello che nel passato non ha funzionato ed era stato superato nel 2014".