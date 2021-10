Torino: La sedia di Lo Russo attraversa città in tram

La sedia sulla quale nella campagna elettorale per il primo turno delle Amministrative si è seduto in parchi e mercati per ascoltare i torinesi si è spostata oggi idealmente in tram per attraversare tutta la città da sud a nord. Questa l'iniziativa del candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo che questa mattina ha percorso I 18 km della linea 4, dal capolinea di Mirafiori e quello di Falchera per tornare fra la gente in vista del ballottaggio. "È stata un'esperienza utile che suggerisco di fare a tutti quelli che hanno a cuore e vogliono capire Torino - osserva Lo Russo al termine del percorso -. Ho raccolto tanti suggerimenti, considerazioni sullo stato del trasporto pubblico e quello che è emerso è una richiesta forte di mezzi pubblici più frequenti, puliti e sicuri. Accanto a questo la grande questione dell'accessibilità è della necessità che tutti paghino il biglietto. Come è successo in queste settimane - aggiunge - la nostra sedia itinerante sul 4 dimostra che i torinesi hanno piacere di avere una relazione diretta con chi si candida a guidare la città ed e' un metodo che porterò avanti, io e miei assessori, amministratori in ascolto dei cittadini non negli uffici di Palazzo Civico ma in città, nei luoghi dove normalmente la politica non va". Per Lo Russo la ricetta per il Tpl è "fare investimenti. Nel nostro programma - dice - abbiamo inserito il potenziamento delle linee tramviarie e delle linee nei punti meno serviti, il ripristino delle frequenze domenicali in periferia e una maggior integrazione fra i diversi mezzi. Il nostro programma - conclude - a differenza di quello di Damilano punta molto sul trasporto pubblico". L'iniziativa si ripeterà domani sulla linea 3, da est a ovest di Torino.