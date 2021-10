Coca Cola completa acquisizione 30% Caffé Vergnano

Coca-Cola Hbc ha completato l'acquisizione del 30% del capitale di Caffè Vergnano, annunciata lo scorso 28 giugno. Lo comunica in una nota il produttore di caffè di Santena (Torino), ricordando come la partnership preveda un accordo di distribuzione esclusiva per i prodotti Caffè Vergnano nei paesi di Coca-Cola Hbc, esclusa l'Italia.