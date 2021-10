Monopattini: emendamento Lega, obbligo di casco e targa

Confisca del mezzo in caso di utilizzo sui marciapiedi, casco, targa e assicurazione Rc obbligatori. Sono i punti principali dell'emendamento presentato dalla Lega per regolamentare l'utilizzo dei monopattini sul territorio nazionale. "L'obiettivo - spiega la deputata Elena Maccanti, capogruppo in commissione Trasporti e prima firmataria dell'emendamento - è di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini". Quindi, "in primis il divieto di utilizzo sui marciapiedi pena la confisca del mezzo, il casco per tutti, l'obbligo di targa e assicurazione Rc. La norma prevede un aumento sensibile delle sanzioni, insieme alla confisca del mezzo, nel caso in cui i monopattini vengano modificati per aumentarne le prestazioni. Inoltre, l'emendamento prevede la diminuzione a 20 km/h del limite di velocità quando circolano sulla carreggiata e sanzioni più pesanti in caso di utilizzo con due o più persone".