Carfagna, Damilano candidato serio contro populismi

Paolo Damilano "è un candidato solido, credible e affidabile che ha un progetto e una visione per questa città. Un progetto solido e credibile per un città seria, che ha bisogno di tornare alla normalità, ha bisogno di credibilità e serietà perché dopo l'ondata populista, l'ubriacatura populista, ha scoperto la sua vera anima, quella di una città operosa, laboriosa, moderata, liberale nemica di ogni estremismo e di ogni tipo di demagogia". Così il ministro per la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, a Torino per la campagna elettorale del candidato di Torino Bellissima e del centrodestra.