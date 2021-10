Incendi: va a fuoco fienile in Valsusa

Un incendio è scoppiato questa notte in un fienile con all'interno 120 balle di fieno a Bussoleno, in località Argiassera, nel torinese. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco, le autobotti di Susa e di Borgone, e il modulo boschivo di Bussoleno. Dopo aver spento le fiamme si sta ora procedendo alle operazioni di messa in sicurezza. Ancora da accertare le cause del rogo.