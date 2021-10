Lo Russo, non replico ad attacchi non serve a città

"Non rispondiamo alle provocazioni, noi parliamo dei temi, parliamo ai torinesi e questo sarà anche il nostro stile di governo. Mi spiace ci sia stato un cambio di registro della destra che ha iniziato ad attaccarci anche sul piano personale. Sono rammaricato di questa nuova postura, una postura che non mi sembra quella di Paolo Damilano, ma di Salvini e Meloni". A dirlo, a margine dell'incontro con i lavoratori della ex Embraco, il candidato sindaco di Torino del centrosinistra Stefano Lo Russo dopo gli ultimi attacchi della campagna elettorale da parte degli avversari di centrodestra. "Anche la vicenda Embraco - prosegue - dimostra che Torino non ha bisogno di polemiche sterili, di attacchi personali, ma di parlare di progetti, visioni, contenuti. E io voglio confrontarmi con Damilano sui progetti e i contenuti, questo è quello che chiedono i cittadini. Non replico agli attacchi - conclude - alla voglia di buttarla in rissa, Torino non ne ha bisogno".