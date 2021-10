Covid: in Piemonte 196 nuovi casi, -3 in terapia intensiva

Scende a 16 in Piemonte, con il -3 registrato oggi, il numero totale dei ricoverati Covid in terapia intensiva mentre risale il dato negli altri reparti: +8 rispetto a ieri, in totale 162 pazienti. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta oggi 196 nuovi casi, con un tasso dello 0,5% rispetto all'esito di 41.540 tamponi diagnostici (35.983 antigenici) e una quota di asintomatici pari a 57,1%. Due i decessi - nessuno relativo alla giornata di oggi - e il totale delle vittime da inizio pandemia è ora 11.778. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.144, i nuovi guariti 231.