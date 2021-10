Green Pass: Valfrè,attacco a sindacato è attacco a lavoratori

"Le tante persone qui oggi testimoniano che questa è la risposta migliore da dare a quello che è stato un attracco squadrista e fascista. Attaccare le Camere del Lavoro e il sindacato non è attaccare la Cgil è attaccare tutte le persone che lavorano, che hanno bisogno di lavorare per vivere, le persone che alle Camere del Lavoro vengono per immaginare un futuro diverso per loro e i propri figli". Così la segretaria della Camera dei Lavoro di Torino, Enrica Valfrè, al presidio organizzato dalla Cgil in risposta agli attacchi di ieri a Roma. "Cento anni fa - afferma - distruggevano i nostri spazi. Sono passati 100 anni e siamo ancora qui con organizzazione che si richiamano al fascismo e sono ancora vive. La prima cosa da fare è dichiarare illegali tutte le organizzazioni che si richiamano al fascismo, è in questo modo che si rispetta la Costituzione. Il fascismo non è un'opinione, è un crimine. Non hanno niente a che vedere con chi protesta, cavalcano la rabbia". "Siamo qui oggi a presidiare la nostra sede - conclude - ma le nostre sedi sono aperte sempre e lo saranno sempre di più, anche con aperture straordinarie perché questa è la risposta più forte per chi vuole chiudere la voce del sindacato e dei lavoratori".