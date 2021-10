Eitan: cominciata terza e ultima udienza, a Tel Aviv

E' cominciata al tribunale della famiglia di Tel Aviv la terza e ultima udienza a porte chiuse sulla vicenda di Eitan , il piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. In aula - dove si discute in base alla Convenzione dell'Aja sulla sottrazione di minori - sono presenti Aya Biran, zia paterna e affidataria della tutela del bambino, e il nonno materno Shmuel Peleg che ha portato Eital in Israele senza consenso ed è indagato in Italia per sequestro di persone. C'è anche la figlia Gali Peleg, sorella della mamma di Eitan, che in Israele ha chiesto l'adozione del piccolo. Secondo gli avvocati l'udienza andrà a oltranza.