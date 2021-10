Green Pass: Lo Russo, su Fn basta applicare la Costituzione

"E' un primo punto di partenza, le organizzazioni neofasciste in questo Paese vanno sciolte, bisogna applicare la Costituzione che non a caso esprime con chiarezza questo concetto, quindi se questo non è ancora stato fatto va fatto". A dirlo, a Mezz'ora in più di Rai3, il candidato sindaco del centrosinistra torinese Stefano Lo Russo, alla domanda se sia favorevole o no allo scioglimento di Forza Nuova e delle organizzazioni di stampo fascista. "Però non basta - aggiunge -, occorre lavorare sui fascismi striscianti nel nostro Paese e credo che davvero questo sia compito di tutte le forze politiche, anche di quelle che in questo momento sono un po' più in difficoltà per ovvie ragioni elettorali". Lo Russo ha poi aggiunto che "sarebbe sbagliato derubricare o sottovalutare quello che sta capitando e la destra farebbe bene a prendere nettamente le distanze da questo tipo di comportamenti".