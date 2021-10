Plastic tax: assessore Piemonte, meglio aiuto per cambiare

"Tassare la plastica andrebbe a incidere sui prezzi dei prodotti agricoli e quindi ad alterare la concorrenza non sempre leale tra i Paesi. Ci vuole una svolta, ma non impattante come quella che si prospetta: occorre un percorso per accompagnare il cambiamento, ma non in modo così impattante". Così l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa, intervenuto al seminario "Sugar e plastic tax, misure da ripensare" in corso questa mattina a Torno sulla nuova tassazione che entrerà in vigore dal prossimo gennaio, organizzato dall'assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino. "Occorre una regola - ha detto Protopapa - ma non una tassa così immediata. Se vogliamo usare materiali diversi dalla plastica, questi hanno dei costi e dobbiamo aiutare le aziende agricole in questo percorso: a livello europeo chiediamo misure specifiche e ben chiare a sostegno degli agricoltori". "Quanto alla sugar tax - ha aggiunto - non tocca molto il Piemonte. Tuttavia accanirsi contro lo zucchero mette a rischio la vendita della frutta che deve essere trasformata in succhi. I Paesi che avevano adottato questo tipo di tassazione hanno dovuto fare passi indietro, evidentemente qualcosa non funzionava".