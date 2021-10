Lo Russo, "Tenere questione alleanze su piano locale"

"Sul tema delle alleanze faremo tutti bene a tenere la questione sul piano squisitamente locale". Lo ha affermato il candidato sindaco del centrosinistra a Torino Stefano Lo Russo, intervenendo a Radio 24. "Il sindaco rappresenta la prospettiva di sviluppo della città - ha spiegato - ed è l'interlocutore dei problemi di Torino. Poi certo ci sono le logiche nazionali che intervengono però, da questo punto di vista, io credo che faremo tutti bene a tenere la questione sul piano locale. Parlo delle alleanze, mentre è un discorso diverso il ruolo che Torino deve tornare ad assumere e che ha perso nel tempo". "L'ambizione che abbiamo come centrosinistra - ha spiegato Lo Russo - è di far ripartire Torino, gestendo al meglio i fondi del Pnrr che daranno una prospettiva di sviluppo. Noi abbiamo caratterizzato la nostra campagna in queste settimane, anche ribaltando i pronostici della vigilia che ci davano soccombenti addirittura al primo turno, parlando di di grandi questioni come il lavoro e la lotta alle diseguaglianze. Noi pensiamo - ha aggiunto - che Torino possa davvero riprendere un ruolo di guida su certi processi nazionali e internazionali se riparte dalla sua vocazione lavorativa e se lo fa tirandosi dietro anche le persone che sono più in difficoltà".