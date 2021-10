Comunali: collega Tozzi sostiene Lo Russo, ok sindaco geologo

Un endorsement da geologo a geologo. È quello di Mario Tozzi, celebre geologo e divulgatore scientifico, a Stefano Lo Russo, candidato sindaco del centrosinistra a Torino. "Sono uno di quei romani innamorati di Torino - dice Tozzi in un video sui social -, una città bellissima, straordinaria ma che ha molti problemi a livello ambientale, dall'inquinamento atmosferico ai problemi legati ai suoi fiumi, per non parlare dei problemi di mobilità che hanno però anche le altre grandi città". "Per questo - spiega - mi sento di consigliare e supportare Stefano Lo Russo sindaco. C'è una ragione di fondo, che l'esigenza ambientale deve essere trasversale e lui mi sembra la rappresenti molto bene. Poi - conclude - sarebbe la prima volta in cui gli italiani vedono un sindaco di una grande città geologo e io credo che da questo ci guadagniamo tutti. Forza Stefano, perché è ora che i geologi dicano la loro nel campo della pianificazione urbana".