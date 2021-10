Biella: funicolare ferma, sospesa Ztl al Piazzo

In seguito allo stop forzato del servizio degli ascensori inclinati (ex funicolare) per motivi di natura tecnico-operativa, da oggi e fino a cessata necessità, la Ztl del Piazzo è sospesa. Sarà consentito l'accesso libero alle auto 24 ore su 24, festivi compresi. L'amministrazione comunale, si legge in una nota, "sta seguendo da vicino e valutando di ora in ora l'evolversi della situazione legata alla sospensione del servizio di trasporto che da Biella Piano porta alla città alta e sta valutando la possibilità di istituire anche un servizio di bus sostitutivo".