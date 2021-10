Sanità: Cirio, Piemonte Regione pilota fascicolo elettronico

"Il Piemonte sarà una Regione pilota nella sperimentazione del fascicolo sanitario elettronico. Il ministro Colao ci ha comunicato che siamo fra le 6 Regioni in Italia scelte per cominciare a realizzare questo obiettivo". Lo ha annunciato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a margine di una conferenza stampa per fare il punto sulla campagna vaccinale. "A me - ha detto Cirio - è capitato di andare alla Molinette con una risonanza magnetica fatta ad Alba, e il medico non era in grado di vederla: nel 2021 questo non può accadere. Il fascicolo elettronico sarà la stessa cosa del cassetto fiscale, non vedo perché quello che si può fare per le tasse non possa essere fatto nella sanità, che è così importante per la vita dei cittadini".