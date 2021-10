Industria: Biesse acquisisce Forvet

Biesse Group ha acquisito il 100% di Forvet Costruzione Macchine Speciali spa, società produttrice di macchine speciali automatizzate per la lavorazione del vetro. Il valore dell'operazione è di circa 41 milioni di euro. Grazie a questa acquisizione, l'azienda di Pesaro che progetta, produce e distribuisce sistemi e macchine per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo, materiali plastici e compositi, quotata alla Borsa di Milano nel segmento Star, incrementa il portafoglio prodotto delle macchine per la lavorazione del vetro, settore in cui il Gruppo è presente dalla seconda metà degli anni '80 con tecnologie a brand Intermac. "Si tratta di un'acquisizione strategica che ci permette di completare la gamma delle macchine per la lavorazione del vetro con soluzioni industriali complementari e perfettamente integrabili con le nostre tecnologie, offrendo così ai clienti tecnologicamente più evoluti linee modulari e sistemi automatizzati, capaci di garantire elevati livelli di produttivita' e flessibilità", ha commentato Roberto Selci, ad Biesse Group. Forvet spa, fondata a Volvera, Torino, nel 1990, produce linee automatizzate con un elevato livello di know-how, in grado di realizzare un manufatto completo in poco spazio, incluse le operazioni di carico, scarico ed intra-logistica personalizzabili sulla base delle esigenze del cliente.