Salone Libro: fervono preparativi, pronti i 715 espositori

Fervono i preparativi al Lingotto Fiere e all'Oval in vista dell'inaugurazione del Salone del libro, prevista domani, giovedì 14 ottobre. Si lavora per completare gli stand e avere ogni spazio pronto per accogliere i visitatori. E arrivano i libri che i 715 espositori sistemano negli stand. E' già pronta la Torre dei libri, l'opera di Francois Confino diventata simbolo del Salone. Vita Supernova avrà 18 mila mq in più del 2019, cioè l'Auditorium Agnelli e l'area esterna tra l'Oval e il Padiglione 3 che ospiterà la nuova Sala Bianca, una tensostruttura già montata. Pronto anche il palco per il progetto Salto Live in cui sono programmati molti appuntamenti. - ORARI DI APERTURA. Giovedì, domenica e lunedì il Salone sarà aperto dalle 10 alle 20, venerdì e sabato dalle 10 alle 21. - INGRESSI. Per una migliore gestione dei flussi ci saranno più accessi: ai tre del 2019 (Nizza, Mattè Trucco, stazione Fs Lingotto) si aggiunge quello dal Centro Commerciale Lingotto. Ci sarà una corsia veloce riservata a donne in stato di gravidanza e accompagnatore, persone con disabilità e accompagnatori. - BIGLIETTI. Il Salone invita ad acquistare il biglietto online su salonelibro.it. Nel Centro Commerciale Lingotto ci sarà una biglietteria fisica, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 21, ma i biglietti costeranno di più (16 euro). La prenotazione per partecipare gli eventi non è più obbligatoria, ma rimane consigliata. - GREEN PASS. Sarà possibile accedere in fiera solo con Certificazione verde Covid e un documento di identità. L'uso della mascherina sarà obbligatorio anche all'esterno. Con la Croce Rossa Italiana sarà allestito nel Centro Commerciale Lingotto un hub tamponi rapidi al prezzo di 5 euro per chi è in possesso di un biglietto o di un pass del Salone.