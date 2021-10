Finpiemonte: la Corte dei Conti chiede danni per 12 milioni

Fabrizio Gatti e Maria Cristina Perlo, ex presidente e ex direttore generale di Finpiemonte, saranno processati dalla Corte dei Conti per un danno erariale da oltre 12 milioni di euro. Lo hanno deciso le sezioni unite civili della corte di Cassazione, secondo cui a cagionare il danno sono state le "gravi irregolarità nella gestione della liquidità della società". La contestazione, oggetto anche dell'indagine penale del pm Francesco Pelosi, si riferisce alla gestione non autorizzata di un conto corrente aperto presso la Bank Vontobel AG, attraverso il quale erano stati effettuati indebiti trasferimenti di denaro in favore di società che non risultavano aver intrattenuto alcun rapporto con Finpiemonte. "Una situazione di inescusabile opacità nello svolgimento del rapporto", secondo la Cassazione, "che ha consentito o comunque favorito una gravissima distrazione dei fondi".