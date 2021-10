Territori innovativi, 1mln per digitalizzazione del Canavese

L'Agenzia per lo Sviluppo del Canavese e la Camera di commercio di Torino hanno presentato oggi il progetto "Territori Innovativi" per lo sviluppo e l'innovazione digitale del territorio canavesano. L'intero progetto, che prevede ricadute sul territorio per un milione di euro, si sviluppa in un arco temporale di 24 mesi a partire da fine 2021. Il processo di promozione della cultura digitale mira a coinvolgere 2.400 tra studenti, cittadini e lavoratori, e circa 450 micro, piccole e medie imprese. Secondo Guido Bolatto, segretario generale della Camera di commercio di Torino, si tratta di "un ambizioso lavoro di squadra con obiettivi concreti, come la nascita di nuove imprese e lo sviluppo dell'occupazione, da ottenere attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica". Per Luisa Marchelli, presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo del Canavese, "il progetto porterà aziende, attività commerciali e artigianali, lavoratori, cittadini e studenti a implementare, aggiornare e formare competenze in ambito tecnologico e digitale, per essere preparati e sfruttare al massimo le opportunità dell'Industria 4.0".