Covid: in Piemonte 195 nuovi casi, -10 ricoverati

Dopo il lieve aumento di ieri, oggi il numero dei ricoverati Covid in Piemonte - nei dati diffusi dall'Unità di crisi della Regione - è in calo: -10 nei reparti diversi dalla terapia intensiva, dove il dato è invece rimasto invariato rispetto a ieri. Il numero dei pazienti e' rispettivamente di 173 e 19. Oggi c'è stato un morto e il totale da inizio pandemia è salito a 11.782 vittime. I nuovi contagi sono 195, una quota dell'1% rispetto ai 20.069 tamponi diagnostici processati (14.259 antigenici); gli asintomatici sono il 54,9% dei casi positivi. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.990, i nuovi casi di guarigione 227.