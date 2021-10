Salone libro: Cirio, ripartiamo grazie a green pass e vaccino

"L'anno scorso siamo riusciti a dare il segnale che siamo vivi, quest'anno diamo il segnale che ripartiamo". Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, arrivando al Salone internazionale del libro di Torino, che si apre oggi al Lingotto Fiere di Torino. "E soprattutto - ha aggiunto - diamo anche un segnale a tutta Italia, in un momento delicato che è quello dell'introduzione del green pass per i luoghi di lavoro. Perché se noi siamo qua oggi, in questo momento, e se vediamo i bambini e le scolaresche che visitano, gli editori che fanno affari, se vediamo una città che riparte è grazie al green pass e grazie al vaccino".