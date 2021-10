Gavio: Astm ridurrà del 25% emissioni di gas serra

Astm ridurrà del 25% le emissioni di gas serra entro il 2030. L'operatore autostradale europeo si impegna altresì a ridurre le emissioni di GHG da beni e servizi acquistati da terzi del 13% nello stesso lasso di tempo. Tali obiettivi sono stati approvati da Science Based Targets initiative (SBTi), in quanto coerenti con i livelli richiesti per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sulla lotta al cambiamento climatico. "La validazione dei nostri target conferma l'impegno e la determinazione del Gruppo Astm nel proseguire lungo il percorso di sostenibilità intrapreso, consapevole delle responsabilità che tutti noi abbiamo per salvaguardare il pianeta e l'ambiente che ci circonda", sottolinea l'amministratore delegato, Umberto Tosoni. "La sostenibilità fa parte del Dna di Astm, per questo siamo il primo operatore autostradale europeo a ricevere l'approvazione su base scientifica dei nostri obiettivi per la riduzione delle emissioni di Ghg", conclude l'amministratore delegato.