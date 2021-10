Green pass: in farmacia Torinese tamponi a accesso diretto

"Abbiamo eseguito già una sessantina di tamponi". Enrica Targhetta, segretario di Federfarma Torino, è titolare della farmacia 'Santa Cristina' di Rivoli (Torino), al momento una delle poche che lavora ad accesso diretto in vista dell'obbligo da domani del 'Green Pass'. Tante le persone in fila, ma i tamponi qui non mancano "Non ci sono problemi di approvvigionamento. In magazzino ne abbiamo più di duemila", spiega. "Ci sono lavoratori non vaccinati oppure lavoratori vaccinati prima dose, che non hanno ancora il Green Pass perché devono aspettare i 14 giorni - sottolinea - Ma ci sono anche persone che non si sono vaccinate per scelta". La coda alla farmacia Santa Cristina e' unica, due casse sono dedicate agli acquisti dei farmaci e una per i tamponi. Si arriva e si prende il biglietto. Senza prenotazioni, appunto. "Non riuscivamo più a star dietro alle chiamate, così abbiamo deciso per l'accesso diretto, dalle 8.40 alle 18.30 dal lunedì al sabato. Sono giornate faticose e ci va un po’ più organizzazione del normale", conclude Targhetta.