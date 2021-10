Turismo: boom presenze sul lago Maggiore, +13% in due anni

Un milione 220 mila le presenze turistiche registrate sul Lago Maggiore nel mese di agosto. Lo rende noto la Camera di Commercio Monte Rosa-Laghi, che confronta i dati con quelli dell'agosto 2019 quando le presenze furono 1.082.000. La statistica riguarda la sponda piemontese, quella di Varese (Lombardia), e lo spicchio di lago del Locarnese, in Svizzera ''L'aumento nell'arco del biennio e' stato del 13%'' spiega il presidente della Camera di Commercio di Varese, Fabio Lunghi, presentando AmaLake, progetto dedicato alla promozione di un turismo green & active nei territori che s'affacciano sul Lago Maggiore. ''Non ci accontentiamo certo degli ultimi numeri positivi - continua -. Dobbiamo sempre guardare in avanti, tesi a costruire nuove opportunità per i nostri operatori della filiera turistica. Da qui il progetto che è nato all'interno di un programma Interreg e che vede la stretta sinergia tra la nostra Camera di Commercio, quella del Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e della ticinese Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli. Un modello virtuoso di aggregazione che, tra le varie iniziative, ci ha portato a produrre dodici video per valorizzare un ambiente di grande fascino come il nostro lago in un'ottica sempre più apprezzata da turisti e visitatori: quella dell'Active & Green". Pronti per essere utilizzati per la promozione in fiere e sui social, i video sono stati realizzati avendo ciascuno un focus su un'attività che può arricchire l'esperienza turistica sul Lago Maggiore. Questo, però, tenendo come linea guida alcuni macro temi: cultura, storia, natura, terra, acqua lago e aria vento. ''Ora li mettiamo a disposizione degli operatori turistici - conclude Lunghi -. Siamo già pronti, peraltro, a ripetere questo proficuo modello d'aggregazione, partecipando a un'altra iniziativa di promozione, questa volta allargata a tutti i bacini del Nord Italia: la Borsa dei Laghi, workshop internazionale in programma nel mese di marzo 2022, a Brescia''.