Comunali: Damilano, necessario votare per 5 anni cruciali

Andare a votare la ballottaggio "è assolutamente importante, soprattutto in questa elezione che, non mi stanco di ripeterlo, è la più importante dal dopoguerra, un voto che deciderà il sindaco, un gruppo di persone, il futuro della città nei 5 anni in cui Torino avrà l'ultima chance per tornare a essere una città importante". È questo l'appello al voto del candidato sindaco di Torino Bellissima e del centrodestra, Paolo Damilano, nel confronto con l'avversario del centrosinistra Stefano Lo Russo organizzato dal Corriere della Sera al Salone del Libro. Damilano cita poi il tema del calo demografico. "Le persone non si identificano più nella città e non trovano più le condizioni per vivere qui - dice - Il compito che avremo è cambiare il mood della città e far tornare le persone a vivere qui. Per questo è importante votare e scegliere noi", aggiunge, portando come esempio di amministrazione il "modello Genova del sindaco Marci Bucci, che ha messo insieme capacità dal punto di vista manageriale e di amministrazione pubblica. Allora dico - conclude - credete in noi, come avete fatto al primo turno, quando la nostra lista civica è riuscita a far capire il nostro messaggio".