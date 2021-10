Green Pass: Torino, code al Pala Giustizia per controlli

Lunghe file si sono formate questa mattina davanti agli ingressi del Palazzo di Giustizia di Torino nella giornata inaugurale del Green pass per accedere ai luoghi di lavoro. A comporre la coda è il personale dipendente e di cancelleria, in attesa di superare i controlli. Per entrare, il personale deve esibire il certificato verde e compilare una autocertificazione. E' previsto anche il rilevamento della temperatura. All'ingresso posteriore, da dove è possibile servirsi del parcheggio sotterraneo, la coda è formata da auto. Per gli avvocati non è previsto il Green pass. I controlli, più laboriosi del consueto, ci sono comunque svolti in modo ordinato. Il grosso della coda si è sciolto in prossimità dell'orario di ingresso stabilito per il personale. "Però - ha commentato una impiegata di cancelleria - ci sono persone che hanno dovuto svegliarsi alle 5:30...".