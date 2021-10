Green Pass: Cirio, è strumento di libertà

"Il Green Pass è uno strumento di libertà": lo sottolinea il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, oggi al mercato di Porta Palazzo a Torino con il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani e il candidato sindaco del centrodestra, Paolo Damilano. "Se ieri abbiamo inaugurato il Salone del Libro e se oggi al Salone ci sono centinaia di studenti, e gli editori stanno facendo giustamente affari dopo due anni che sono fermi - ha detto Ciro - è perché ci sono il vaccino e il Green Pass. Il Green Pass ci permette di essere oggi qui al mercato di Porta Palazzo, e' uno strumento di libertà". "Viviamo questo momento con grande attenzione - ha aggiunto - abbiamo potenziato il sistema delle farmacie togliendo tutti i vincoli relativi al turno di riposo, inoltre oggi e domani abbiamo nelle principali citta' gli ospedali che faranno a pagamento i tamponi, tutto per prepararci al Green Pass obbligatorio per chi lavora". "Ma la linea - ha rimarcato - non cambia: la linea è quella che il vaccino salva la vita".