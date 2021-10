Covid: in Piemonte quasi 60 mila tamponi rapidi

E' superiore a 64 mila oggi in Piemonte il numero di tamponi diagnostici per il Covid di cui si è avuto l'esito, riportato nel bollettino dell'Unità di crisi regionale. Quasi 60 mila, per la precisione, 59.390 sono tamponi rapidi. La quota di positivi, 203 in tutto (107 dopo test antigenico), è pari allo 0,3%, con una percentuale di asintomatici del 59,1. Stabile il dato dei ricoverati: in terapia 20, come ieri, negli altri reparti 177 (+2). Due i decessi, nei giorni precedenti, il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 11.785. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.067, i nuovi guariti 185.