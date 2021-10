Sindacati in piazza: Pd, con Cgil in difesa democrazia

"Volevo ringraziare le amiche e gli amici, le compagne e i compagni in viaggio verso Roma per la manifestazione indetta dai sindacati. Saranno in piazza per noi, per difendere la democrazia, per il futuro, per la libertà". Cosi', su Facebook, il segretario metropolitano del Pd Mimmo Carretta a proposito della manifestazione in programma oggi in risposta all'assalto della scorsa settimana alla sede del sindacato. "Saranno lì - aggiunge - per cancellare l'onta del vile attacco squadrista alla sede della Cgil. Saranno lì perché l'antifascismo non è un valore di parte su cui dividersi. L'antifascismo è il cuore della nostra Costituzione".