Meteo: bel tempo con sole per l'intera giornata

A Torino oggi, sabato 16 ottobre, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2788m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: permangono condizioni di alta pressione con tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni nord-occidentali, ad eccezione di maggior nuvolosità al mattino in Liguria. Massa d'aria che gradualmente riacquista qualche grado a tutte le quote, con minime poco inferiori ai 10 gradi e massime intorno ai 20°C sulle pianure e riviera ligure. Ventilazione debole.