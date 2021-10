EMERGENZA SANITARIA

Manca metà dei medici di famiglia, Sanità territoriale peggio di prima

Nonostante la pandemia abbia messo in evidenza le carenze, nulla è cambiato. Solo Torino copre il fabbisogno, nelle province un quadro drammatico. A Biella nessuno dei 15 posti vacanti è stato assegnato. La Fimmg lancia l'allarme (e batte cassa)

Altro che rafforzamento della medicina territoriale. A quasi due anni dall’inizio della pandemia che ha messo in tragica evidenza le carenze croniche di un settore della sanità la cui importanza ed efficienza è stata troppo a lungo sottovalutata, in Piemonte c’è meno della metà dei medici di famiglia necessari. A fronte di 293 posti scoperti, nell’anno in corso, solo 123 sono stati assegnati ad altrettanti medici che hanno accettato di aprire lo studio di medicina generale e prendersi in carico una quota di assistiti. Ben 170 posti, pari al 58% della necessità, restano ancora scoperti.

“Quanto previsto dalle nostre proiezioni degli ultimi dieci anni si è puntualmente avverato – sostiene Alessandro Dabbene della Fimmg, uno dei maggiori sindacati dei medici di medicina generale – con il 2021 come l’anno in cui l’equilibrio tra pensionamenti e nuovi ingressi si sarebbe sbilanciato e centinaia di zone, e migliaia di cittadini, sarebbero rimaste senza medico”. Il sindacalista rimarca inoltre come “la pandemia ha accelerato i pensionamenti e disincentivato molti giovani medici ad accettare di aprire adesso lo studio, aggravando la situazione”. Anche in questo caso il Piemonte si presenza con almeno due facce: mentre a Torino si sono di fatto coperti tutti i posti, ben diverso è il quadro nel resto della regione. Il record negativo appartiene a Biella dove nessuna delle 15 posizioni scoperte tra trovato un medico disponibile. Non va tanto meglio nell’ambito coperto dall’Asl Cuneo2 dove su 16 posti ne sono stati assegnati 2, mentre 3 su 17 nel Verbano-Cusio-Ossola e 5 su 20 in provincia di Novara. Alessandria ha raggiunto appena il 28% di copertura al pari dell’Asl To4, mentre prima di arrivare all’esatta metà dei posti coperti rispetto alla necessità come accade ad Asti, bisogna risalire ancora nell’elenco passando per l’Asl Cuneo1 dove delle 33 richieste ne sono state evase 12 a per l’Asl To3 con 14 su 36. Decisamente meglio Vercelli che raggiunge il 60% con 9 posti coperti su 15 e la To5 che di 15 studi previsti ne ha aperti 10. Come si diceva l’unica eccezione è il capoluogo dove nell’ambito dell’Asl Città di Torino tutti i 41 posti scoperti hanno trovato un medico.

“Nei prossimi anni la situazione peggiorerà ancora. Fino al prossimo 31 dicembre sarà in vigore la norma che permette ai medici che si stanno formando in medicina generale di acquisire gli incarichi residui, che quest’anno saranno circa 170 – spiega Salvatore Spinello, coordinatore regionale di Fimmg Formazione – ma per poter svolgere la formazione potranno avere un numero massimo di assistiti di 500, ovvero un terzo di quelli di un medico già diplomato, tamponando solo parzialmente la carenza e spostando il problema sulla continuità assistenziale, dove attualmente la maggior parte di loro esercita e da cui dovranno dimettersi, nonostante una carenza di medici ancora più grave”.

Per il sindacato dei camici bianchi “occorre che in accordo con la Regione si metta subito mano a misure emergenziali e strutturali – come sostiene il segretario regionale Roberto Venesia – da un lato per ottimizzare al massimo le risorse umane disponibili, dall’altro per rendere più̀ attrattiva la medicina generale e incrementare le adesioni. Da anni proponiamo correttivi e soluzioni come ad esempio l'introduzione di incentivi per lavorare nelle zone disagiate, come è previsto dalle norme che nella nostra regione non sono mai state attuate”. A guardare i numeri, tuttavia, riesce difficile ricondurre tutte le mancate risposte ai disagi di lavorare in alcune zone, manco il Piemonte fosse il Perù o l’Alaska. Prima ancora di mettere sul tavolo, come sempre, le questioni economiche magari sarebbe da valutare l’offerta reale di specializzati, la sua sufficienza o meno e capire, inoltre, se ci sono altri fattori che portano a disegnare anche in questo caso con colori diversi Torino rispetto al resto del Piemonte.