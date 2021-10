Torino: famiglia libri e passeggiate, l'attesa dei candidati

Dopo aver chiuso ieri sera la campagna elettorale, chi in piazza su un palco accompagnato dalle immancabili sedie per ascoltare le richieste dei cittadini, chi con una serata più ristretta e privata con gli alleati della coalizione, per i due candidati sindaco di Torino oggi è una giornata di riposo che servirà per tirare un po' il fiato prima di affrontare il risultato delle urne. Una giornata che Paolo Damilano e Stefano Lo Russo hanno scelto di dedicare in buona parte alla famiglia. Mattinata casalinga con la figlia per il candidato sindaco del centrosinistra, che nel pomeriggio è tornato al Salone del Libro, dove è già stato per l'inaugurazione e per il confronto con lo sfidante Paolo Damilano. Giornata con la famiglia e i figli anche per il candidato di Torino Bellissima e del centrodestra, che ha anche trascorso qualche ora della mattina e del pomeriggio passeggiando per la città. Due giornate private, dopo il tour del force elettorale che si chiuderà domani mattina, quando entrambi i candidati andranno a votare nei rispettivi seggi: nel quartiere Santa Rita, alle ore 11, Lo Russo, e in zona corso Massimo d'Azeglio, un'ora prima, Damilano.