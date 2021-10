Torino: Sganga (M5s), cittadini in grado valutare il meglio

"Ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare con una persona straordinaria come Chiara Appendino. Grazie Chiara. Sei stata una brava sindaca, tanto brava da rendere assai arduo il compito di fare meglio a chi verrà dopo di te. Nonostante le tante pressioni, non ho volutamente dato indicazioni di voto sulla scelta del tuo successore, ritengo che ciascun cittadino sia in grado di valutare da sé cosa è meglio per la nostra città". Così, su Facebook, a commento di una foto che la ritirare insieme alla prima cittadina sul palco della campagna elettorale, la candidata sindaca M5S-Verdi e capogruppo della maggioranza uscente, Valentina Sganga. "Ma chiudo orgogliosamente questo capitolo con due immutabili certezze - scrive -. La prima è che ogni mio passo futuro ha radici ben salde nel lavoro che la nostra amministrazione ha fatto in questi anni. La seconda è che ci sarà bisogno di un'opposizione costruttiva ma tenace. E quello sarà il mio ruolo".