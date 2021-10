Settimo rimborsa quote abbonamenti Gtt ad under26 e over65

Il Comune di Settimo rimborsa ai pendolari residenti una quota degli abbonamenti Gtt di treni e bus. I rimborsi sono destinati, in base alle fasce Isee, agli under 26 e agli over 65 titolari di abbonamenti annuali. "Per il secondo anno diamo ai nostri cittadini la possibilità di avere queste agevolazioni - commenta l'assessore comunale Alessandro Raso - l'estensione del rimborso all'abbonamento Formula è un altro buon risultato, e impatta in positivo sui settimesi che utilizzano questa tipologia. Il rimborso è destinato alle categorie che più necessitano di trasporti a prezzi calmierati: gli studenti e le persone anziane".