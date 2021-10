Covid: giù intensive in Piemonte, un decesso e 214 positivi

Calano i ricoveri in intensiva, in Piemonte, che sono ora 17 (-3), mentre crescono quelli in terapia ordinaria, oggi 182 (+5). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, nel consueto bollettino sul Covid-19, che registra anche 214 nuovi casi di persone positive, lo 0,4% dei 52.866 tamponi eseguiti con 142 (66,4 %) asintomatici, e un decesso, non riferibile però alle ultime 24 ore. I guariti sono 160. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.118; gli attualmente positivi sono 3.317. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 385.713 positivi, 11.786 decessi e 370.610 guariti.