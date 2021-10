Torino: Lo Russo, spero affluenza importante per bene città

"Sicuramente è una giornata molto importante per Torino e lo è ovviamente anche per me, non nego un po' di emozione e spero davvero in un'affluenza importante, che i torinesi vengano a votare e scelgano il meglio per la città". A rilanciare l'appello al voto il candidato sindaco di Torino del centrosinistra Stefano Lo Russo all'uscita dal seggio della scuola Montale dove ha votato per il ballottaggio. "Abbiamo fatto una campagna elettorale in questi 15 giorni in continuità con quanto fatto al primo turno - dice -, una campagna di ascolto, mai sopra le righe, che parlasse ai torinesi dei problemi della città, evitando polemiche strumentali e attacchi e spero che questo possa venire apprezzato. Uno stile - conclude Lo Russo - che può rappresentare anche lo stile di governo per i prossimi anni. Oggi Torino ha bisogno di una pacificazione, di avere persone che lavorano nell'ottica della costruzione del bene comune, questo è lo spirito che ci ha animato in tutte queste settimane".