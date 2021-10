Ballottaggi: Beinasco con affluenza più alta ma calo ovunque

L'affluenza complessiva alle 12 nei quattro Comuni al ballottaggio in Piemonte (Torino, Beinasco, Pinerolo e San Mauro) è stata dell'8,74%, in calo di oltre un punto rispetto al primo turno (9,9%). A Beinasco il dato più alto, 11,3%, ma sempre in flessione rispetto a due settimane fa (12,17%); a Pinerolo affluenza al 9,98%, contro il 12,65% del primo turno, a San Mauro ha votato il 10,96%, il calo più netto, rispetto l 14,6% del 3 ottobre.