Ballottaggi: Torino; affluenza 8,6%, calo 1% sul primo turno

A Torino alle 12 ha votato l'8,58% degli aventi diritto. L'affluenza è in calo di oltre un punto percentuale rispetto al primo turno alla stessa ora (9,62%). Cinque anni fa, per il ballottaggio tra Appendino e Fassino, in un unico giorno di voto, alle 12 della domenica era andato alle urne il 14,8% dei torinesi.