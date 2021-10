Scuola: Regione investe per benessere, Lis e lotta bullismo

La Regione investe 740 mila euro per l'ampliamento dell'offerta formativa dell'anno scolastico 2021/2022 con l'obiettivo di favorire il benessere scolastico, contrastare ogni forma di bullismo e promuovere l'insegnamento della Lis (lingua dei segni) in classe. L'investimento è stato approvato dalla giunta regionale, su indicazione dell'assessore all'istruzione Elena Chiorino. I fondi destinati a sostegno dei progetti per il benessere scolastico saranno pari a 500 mila euro; coinvolte le scuole secondarie di II grado. Per l'assessore all'istruzione "il benessere scolastico, oltre ad essere un diritto, è anche una condizione prioritaria da garantire a tutti gli studenti che, mai come in questo momento, hanno bisogno di tornare a vivere il più normalmente possibile la scuola". Sarà invece interamente destinato ai docenti il secondo intervento promosso dall'assessorato all'Istruzione, per il quale sono stati stanziati 140 mila euro da destinare a corsi di formazione dedicati alla prevenzione ed il contrasto a bullismo e cyberbullismo, con un focus rivolto esclusivamente all'utilizzo dei social. Centomila euro, invece, saranno dedicati alla misura per l'inclusione degli studenti sordi, attraverso l'insegnamento della lingua italiana dei segni in classe. Anche in questo caso, le scuole potranno presentare dei progetti in cui la Lis possa essere acquisita sia come lingua naturale di comunicazione degli studenti con disabilità, sia come seconda lingua per i soggetti udenti. Per l'assessore questo investimento "è la conferma dell'attenzione che l'assessorato vuole mantenere sia per la diffusione della Lingua Italiana dei Segni sia, più in generale, per l'abbattimento tutte le barriere fisiche e linguistiche, che impediscono alle persone con disabilità di poter accedere a tutti gli strumenti utili per la loro formazione e per il loro percorso lavorativo di domani" . I bandi per la presentazione dei progetti da parte delle scuole saranno a breve pubblicati sul sito istituzionale della Regione Piemonte.